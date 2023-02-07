АвтоВАЗ дооснащает некомплектные экземпляры LADA Granta

Отечественный производитель АвтоВАЗ имеет на складе большое количество автомобилей, которые не укомплектованы. В ближайшее время они начнут поступать в продажу.

Концерн АвтоВАЗ все еще пытается справиться с последствиями падения рынка в 2022 году. На заводе приостанавливалась сборка транспортных средств по причине нехватки комплектующих. Производитель столкнулся с условиями рынка, при которых поставка запчастей для сборки была прекращена. Тогда же было принято решение - собирать автомобили, но оставлять их на территории завода, чтобы в дальнейшем укомплектовать.

Сейчас на производственной площадке АвтоВАЗа продолжается отработка некомплектных автомобилей Lada Granta. В январе компания выпускала их без электроусилителей руля. По мере готовности транспортные средства сдаются в цех отгрузки. Производитель освобождает от машин территорию трека, который сейчас не используется по назначению.

Производитель не подтверждал информацию о том, что на заводе ведется доработка машин Granta. По неофициальным данным, за первую смену на заводе подготовили 400 автомобилей, которые в дальнейшем будут отправлены в дилерские центры для реализации на рынке. За вторую смену планируется отработать такое же количество автомобилей. Сотрудники, которые задействованы в данных операциях, будут получать оплату в двойном размере.