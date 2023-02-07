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17 минут назад

Собянин сообщил, что платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова за два года

Газета.Ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» предполагается подготовить в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС.

Собственную платформу электромобилей на "Москвиче" хотят подготовить за два года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во вторник, 7 февраля, с градоначальником встретился президент России Владимир Путин и обсудил ряд актуальных вопросов, включая автомобильное производство.

«Вы дали добро на создание кластера в Москве электромобилей. Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство «Москвича» на базе бывшего производства «Рено», — заявил Собянин во время разговора с Путиным.

По его словам, в течение двух лет получится создать собственную российскую платформу электромобилей. Позднее начнется и производство собственных машин, подчеркнул мэр столицы.

Ранее завод «Москвич» выбрал 11 партнеров дилерской сети в Москве.

Также ожидается, что завод «Москвич» в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс. машин. Часть машин может работать в каршеринге в Москве, Московской области и других регионах России.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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