Собственную платформу электромобилей на "Москвиче" хотят подготовить за два года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» предполагается подготовить в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 7 февраля, с градоначальником встретился президент России Владимир Путин и обсудил ряд актуальных вопросов, включая автомобильное производство.

«Вы дали добро на создание кластера в Москве электромобилей. Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство «Москвича» на базе бывшего производства «Рено», — заявил Собянин во время разговора с Путиным.

По его словам, в течение двух лет получится создать собственную российскую платформу электромобилей. Позднее начнется и производство собственных машин, подчеркнул мэр столицы.

Ранее завод «Москвич» выбрал 11 партнеров дилерской сети в Москве.