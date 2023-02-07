BMW продемонстрировала светящуюся решетку радиатора обновленного X5

Компания BMW обнародовала первый тизер с участием кроссовера X5 после рестайлинга. Как сообщает журнал auto.ru, в ролике можно увидеть подсвеченную решетку радиатора и обновленные фары автомобиля.

Фото: BMW BMW

Напомним, что шпионские изображения нового кроссовера без камуфляжного покрытия уже публиковались. По ним можно узнать, что для обновленной модели разработали головную оптику и изменили пластику переднего бампера. Фары стали более тонкими, но решетка радиатора не изменилась в размере.

В салоне BMW X5 также появится новый цифровой «кокпит», который состоит из двух экранов и уже используется в других новых моделях производителя. Они работают под управлением операционной системы iDrive 8. Не исключено, что инженеры также переделали центральный тоннель, снизив количество физических переключателей.

BMW

Отметим, что ожидаются и новые моторы, некоторые из которых станут мощнее. В частности, версию X5 M50i заменят на M60i с 4,4-литровым V8 на 530 л.с. Вероятно, что для новой X5 также могут позаимствовать двигатели из модельного ряда X7.