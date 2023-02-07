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42 минуты назад

"Автодом" приобретет российские активы Mercedes-Benz до конца февраля

Российская Газета

Дилер "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, до конца февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской компании.

"Автодом" приобретет российские активы Mercedes-Benz до конца февраля
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

В понедельник президент России Владимир Путин разрешил "Автодому" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус".

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начал выпускать автомобили в 2019 году: первой моделью российской сборки стал седан E-Class. Мощность предприятия составляла до 30 тысяч автомобилей в год, на его создание потратили 250 миллионов евро.

В октябре 2022 года стало известно, что немецкая компания официально подтвердила намерение покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних фирмах, включая сборочное предприятие в Московской области, дилеру "Автодом".

Ожидается, что бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят летом 2023 года. Сейчас компания ведет переговоры сразу с несколькими иностранными автопроизводителями, однако их названия не раскрываются.

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