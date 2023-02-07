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14 минут назад

Land Rover, Range Rover и Jaguar оказались подвержены риску утечки масла

Никита Бородкин

Несколько тысяч автомобилей Land Rover, Range Rover и Jaguar отозвали в США из-за риска утечки моторного масла, которая может привести к пожару в моторном отсеке. Как сообщает CarScoops, ряд автомобилей, оснащенных шестицилиндровым двигателем AJ20-P6 объемом 3 литра, может оснащаться держателем с не полностью просверленным масляным каналом.

Land Rover, Range Rover и Jaguar оказались подвержены риску утечки масла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за дефекта отверстие может забиться, что вызывает скопление смазочной жидкости на резиновой мембране клапана регулирования. В результате масло может попасть в систему впуска воздуха или загореться в случае разрыва клапана.

Производитель узнал о неисправности 23 ноября 2022 года, после того как получил отчет от Ryobi Aluminium Casting о возможных проблемах. Эта компания поставила Jaguar Land Rover держатели распределительных валов двигателя с дефектом.

Отзыв в общей сложности коснется 6644 автомобилей семейства Land Rover. К ним относятся Range Rover, выпущенные в период с 24 августа по 30 ноября 2022 года, Range Rover Sport (выпущенные с 12 октября по 28 ноября), Range Rover Velar (с 26 октября по 5 декабря), Land Rover Discovery (14 октября по 30 ноября) и Land Rover Defender (с 13 октября по 1 декабря). Также отзыв коснется 229 экземпляров Jaguar F-Pace, выпущенных с 27 октября по 24 ноября 2022 года.

До 31 марта владельцы должны доставить свое авто в дилерский центр, где в случае обнаружения дефекта им установят правильно обработанную деталь.

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