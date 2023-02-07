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49 минут назад

В России появились фургоны и минивэны SAIC Maxus

Лера Букина

Россияне могут приобрести минивэны и фургоны китайской марки SAIC Maxus – их ввезли в российские автосалоны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующие объявления в классифайдах.

В России появились фургоны и минивэны SAIC Maxus
Фото: MaxusMaxus

Семиместный минивэн SAIC Maxus G90 с турбомотором 2.0 мощностью 234 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обойдется в 3,9 млн рублей, если купить его у дилера из Благовещенска.

4,2 млн рублей придется отдать за такую же машину в максимальной комплектации с массажем и вентиляцией сидений, адаптивным круиз-контролем и панорамной крышей.

Грузовой электрический фургон SAIC Maxus EV30 c двигателем мощностью 95 л.с. стоит 2,7 млн рублей у столичного продавца. Запас хода автомобиля составляет 350 км, а грузоподъемность — 500 кг.

Электрический фургон представили в базовой комплектации. Его наделили камерой заднего вида, электроусилителем руля и аудиосистемой с двумя динамиками.

Ранее сообщалось о выпуске первого магистрального тягача «КамАЗ-54901» поколения К5, который не зависит от поставок комплектующих, произведенных в недружественных странах. Как стало ранее известно, в феврале текущего года на КамАЗе соберут 272 грузовика модели «КамАЗ-54901» нового поколения К5.

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