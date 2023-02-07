В России появились фургоны и минивэны SAIC Maxus

Россияне могут приобрести минивэны и фургоны китайской марки SAIC Maxus – их ввезли в российские автосалоны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующие объявления в классифайдах.

Фото: Maxus Maxus

Семиместный минивэн SAIC Maxus G90 с турбомотором 2.0 мощностью 234 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обойдется в 3,9 млн рублей, если купить его у дилера из Благовещенска.

4,2 млн рублей придется отдать за такую же машину в максимальной комплектации с массажем и вентиляцией сидений, адаптивным круиз-контролем и панорамной крышей.

Грузовой электрический фургон SAIC Maxus EV30 c двигателем мощностью 95 л.с. стоит 2,7 млн рублей у столичного продавца. Запас хода автомобиля составляет 350 км, а грузоподъемность — 500 кг.

Электрический фургон представили в базовой комплектации. Его наделили камерой заднего вида, электроусилителем руля и аудиосистемой с двумя динамиками.