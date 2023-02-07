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1 час назад

Volvo выпустит как минимум 6 новых электромобилей к 2026 году

Car.ru

Автопроизводитель Volvo планирует представить на рынке сразу 6 новых электромобилей. Все они должны выйти до 2026 года.

Volvo выпустит как минимум 6 новых электромобилей к 2026 году
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости

Volvo планирует перевести основные модели в линейке на электрические силовые установки. Официальные представители компании поделились стратегией, которая построена до 2026 года. В этот срок на рынок должны выпустить 6 новых электромобилей.

Volvo входит в число производителей, которые запланировали до конца десятилетия перейти на электрические силовые установки. Шведская компания вкладывает много ресурсов для преобразования модельного ряда. Кроме того, производителю приходится переделывать сборочные площадки. Параллельно бренд занимается разработкой новой линейки электрокаров.

Известно, что компания Volvo модернизирует уже существующие модели, чтобы на их базе представить автомобили с электрическими силовыми установками. Известно, что в этот список попали не только кроссоверы, но и седаны, и универсалы. Кроме того, производитель планирует представить на рынке Китая электрический фургон. В Австралии Volvo готов продемонстрировать линейку электрокаров уже в 2026 году.

В настоящее время бренд Volvo активно развивается на рынке Китая. Недавно представители компании сообщили, что специалисты работают над созданием собственного исполнения модели Zeekr 2578. По предварительной информации, заниматься его реализацией будут преимущественно на рынке Кореи. В прошлом компания никогда не производила фургоны, поэтому данная модель уже сейчас считается уникальной.

Пока производитель не раскрывает информацию об электрокарах, которые планируется выпускать на рынок. Эксперты полагают, что некоторые данные могут быть раскрыты уже в этом году.

Автоновости,Volvo,
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