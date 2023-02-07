Volkswagen обновил кроссовер Tharu

В Китае дебютировал обновленный Volkswagen Tharu. Кроссовер изменился внутри и снаружи, получил новые опции и другой начальный двигатель. Отныне место турбомотора 1.4 TSI занимает «четверка» 1.5 мощностью 160 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Но, как и прежде, в качестве альтернативы можно выбрать 190-сильный двухлитровый агрегат в паре, совмещенный с семиступенчатым «роботом» DQ381 и полным приводом.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tharu — ближайший родственник Taos, от которого он отличается дизайном, размерами и увеличенной колесной базой. С самого начала внешность модели перекликалась с Teramont, и после обновления это сходство сохранилось. Только теперь за основу взяли рестайлинговый кроссовер для китайского рынка, о чем говорит соединенная полосками светотехника.

Volkswagen

Volkswagen

У Tharu изменились бамперы, причем на заднем больше нет имитации выхлопных патрубков. В списке опций появился пакет Moon Black, включающий черный декор и трехцветные колеса. Внутри — отделено стоящий экран медиасистемы диагональю 12 дюймов (было 9,2) и руль с сенсорными кнопками. Да и архитектура приборной панели у кроссовера теперь другая, в духе того же Teramont.

Volkswagen

Volkswagen

Гамма двигателей тоже пересмотрена: вместо турбомотора 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) на Tharu начали ставить «четверку» 1.5 TSI (160 л.с., 250 Нм) от американского Taos в паре с семиступенчатым «роботом» DQ200. Альтернативой по-прежнему выступает двухлитровый EA888 (190 л.с, 320 Нм), сопряженный с коробкой передач DQ381 и полным приводом.