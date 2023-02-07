Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

В Латвии конфискованные у пьяных водителей автомобили предложили передавать Украине

Газета.Ru

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно жертвовать Украине автомобили, конфискованные у пьяных жителей Латвии. Об этом сообщает eadaily.com.

В Латвии конфискованные у пьяных водителей авто предложили передать Украине
Фото: PixabayPixabay

По данным издания, на сегодняшний день в Латвии службой государственных доходов организованы аукционы, на которых любой желающий может купить конфискованные у нетрезвых водителей машины. При этом спрос на такие автомобили высок из-за сравнительно низких цен.

Однако министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс выступил с предложением не продавать конфискованные автомобили, а передавать их Украине в качестве помощи.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители