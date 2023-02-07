В Латвии конфискованные у пьяных водителей авто предложили передать Украине

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно жертвовать Украине автомобили, конфискованные у пьяных жителей Латвии. Об этом сообщает eadaily.com.
По данным издания, на сегодняшний день в Латвии службой государственных доходов организованы аукционы, на которых любой желающий может купить конфискованные у нетрезвых водителей машины. При этом спрос на такие автомобили высок из-за сравнительно низких цен.
Однако министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс выступил с предложением не продавать конфискованные автомобили, а передавать их Украине в качестве помощи.