В Сети показали шестиколесный пикап Ram 1500 TRX

В своем нынешнем виде Ram 1500 TRX — довольно примечательный пикап, способный обеспечить исключительную производительность в относительно удобной и роскошной упаковке. Это также довольно большая машина. Однако это не помешало тюнеру Apocalypse сделать его еще больше, установив дополнительную ось и два дополнительных колеса.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Компания из Флориды впервые представила своего Warlord на базе TRX в середине 2021 года, но только недавно поделилась изображениями этого особенно яркого примера в социальных сетях. Как будто стандартное транспортное средство было достаточно безумным, этот выводит вещи на совершенно новый уровень.

Начнем с того, что экстерьер шестиколесного пикапа имеет интригующую матовую черную отделку, которая, похоже, имеет текстуру, похожую на напыленную подкладку для кровати. Затем он сидит на наборе послепродажных колес с глянцевой золотой отделкой и обут в внедорожные шины. Многие другие детали имеют золотую отделку. К ним относятся спортивный бар над кроватью и все внешние значки. Также видны не менее четырех комплектов больших прожекторов.

Тогда есть интерьер. Компания Apocalypse явно не была довольна стандартной кабиной TRX и решила отделать ее красивой новой кожей с темно-коричневой отделкой. Эта кожа встречается на передних и задних сиденьях, центральной консоли и дверных панелях и дополнена стеганой строчкой и акцентами из черной кожи.

Apocalypse не вносит никаких изменений в двигатель TRX. Это означает, что он остается 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом и мощностью 702 л.с.