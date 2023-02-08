В 2023 году в Москве заработает завод по выпуску батарей для электрокаров

Компания «Рэнера» (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») открывает в особой экономической зоне «Технополис Москва» сборочную площадку по выпуску батарей, модулей для литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии. Там же будут находиться научно-исследовательский центр и испытательные лаборатории. Первую линию сборки запустят осенью, а до конца года заработает полноценное автоматизированное производство.

Фото: ТВЭЛ РосАтом ТВЭЛ РосАтом

Концепция, предложенная «Рэнера», — универсальный модуль, который позволит конструировать батареи для легковых электромобилей, электробусов, грузового транспорта и рельсового подвижного состава. Новая площадка займет территорию в шесть тысяч квадратных метров и позволит увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом – до 320 мегаватт-часов.

Осенью прошлого года стало известно, что Росатом намерен активно участвовать в производстве компонентов для российских электромобилей, причем в первую очередь легковых. Корпорация располагает мощностями для выпуска аккумуляторных батарей, электромоторов, магнитов из редкоземельных сплавов, микроэлементной базы, а также полимерных и композитных материалов. Тогда же упоминалось участие Росатома в проекте «Атом» – это отечественный стартап по выпуску одноименной батарейной легковушки.