Автодилер назвал сроки начала продаж "Москвич 3е"

Электрические кроссоверы «Москвич 3е» поступят в продажу в конце февраля — начале марта, сообщил один из дилеров бренда, передает Autonews.ru.

В автосалоне предложили приехать на тест-драйв электрического «Москвича» и рассказали, что такой автомобиль будет стоить 3,5 млн рублей. Утверждается, что скоро машины можно будет приобрести со скидкой в 20% благодаря госсубсидии.

Электрокар «Москвич 3е» создан на базе модели китайского производителя JAC. Автомобиль оснащается электрической силовой установкой мощностью 68 л.с. (против 150 л.с. у китайской модели), на короткое время мощность может возрасти до 193 л.с. Заявленный запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км. В 2023 году завод «Москвч» планирует выпустить 10 тыс. автомобилей «Москвич 3е».