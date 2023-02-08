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3 часа назад

Автодилер назвал сроки начала продаж "Москвич 3е"

Газета.Ruиещё 2

Электрические кроссоверы «Москвич 3е» поступят в продажу в конце февраля — начале марта, сообщил один из дилеров бренда, передает Autonews.ru.

В автосалоне предложили приехать на тест-драйв электрического «Москвича» и рассказали, что такой автомобиль будет стоить 3,5 млн рублей. Утверждается, что скоро машины можно будет приобрести со скидкой в 20% благодаря госсубсидии.

Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей в ближайшее время

Электрокар «Москвич 3е» создан на базе модели китайского производителя JAC. Автомобиль оснащается электрической силовой установкой мощностью 68 л.с. (против 150 л.с. у китайской модели), на короткое время мощность может возрасти до 193 л.с. Заявленный запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км. В 2023 году завод «Москвч» планирует выпустить 10 тыс. автомобилей «Москвич 3е».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» предполагается подготовить в течение двух лет.

Автоновости,Видео,Сергей Собянин,
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