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36 минут назад

Mazda раскрыла стоимость CX-90: он дороже CX-9

Motor.ruиещё 1

Компания Mazda анонсировала старт продаж нового CX-90 в США, объявила цены и поделилась информацией о третьей версии кроссовера, тогда как неделю назад он дебютировал только в двух модификациях. На американском рынке CX-90 доступен с базовой 284-сильной «турбошестеркой» объемом 3,3 литра, аналогичным мотором, но с отдачей 345 сил, — оба идут с 48-вольтовым стартер-генератором, а также с 327-сильной гибридной установкой. Цены стартуют с 39 595 долларов (2,8 миллиона рублей) против 38 750 долларов за уходящий на покой Mazda CX-9.

Mazda раскрыла стоимость CX-90
Фото: MazdaMazda

В ходе премьеры Mazda CX-90, состоявшейся неделей ранее, раскрыли спецификации только версии Turbo S c «шестеркой» e-Skyactiv G 3.3 (345 л.с., 500 Нм) и гибрида с функцией подзарядки от розетки, которому положен «атмосферник» 2.5 (комбинированная отдача — 328л.с., 500 Нм). На старте продаж к ним присоединился базовый вариант с приставкой Turbo, который приводит в движение та же бензиновая «шестерка» e-Skyactiv G, но дефорсированная до 284 сил и 450 Нм. С учетом комплектаций количество вариантов CX-90 достигает 11.

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С платой за доставку в размере 1375 долларов, но без учета налогов, CX-90 Turbo стоит от 40 970 до 54 325 долларов; полноценный гибрид PHEV можно купить за 48 820–58 325 долларов; а самая мощная версия Turbo S оценивается в 53 125–61 325 долларов. Также клиентам придется доплатить 595 долларов за один из четырех новых оттенков кузова. Старт продаж Mazda CX-90 намечен на весну.

Если сравнивать цены с прежним Mazda CX-9, то уходящий в отставку кроссовер обходится американцам несколько дешевле. Его доставка стоит 1275 долларов, а стоимость варьируется от 40 025 до 49 735 долларов.

Новый CX-90 базируется на платформе Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture c продольным расположением двигателя и основным задним приводом, как и представленный ранее CX-60. Вне зависимости от модификации кроссовер комплектуется восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.

В России модель официально продаваться не будет, однако «серые» дилеры могут привезти ее в частном порядке, как CX-4 и CX-60.

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