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4 часа назад

На МКАД водителей начали предупреждать об авариях

Российская Газета

Водителей на МКАД начали предупреждать об авариях по ходу движения. О мелком ДТП сообщает двусторонний экран. Это должно сделать кольцо безопаснее: магистраль славится так называемыми вторичными авариями, когда автомобили влетают в остановившиеся посреди трассы машины.

На МКАД водителей начали предупреждать об авариях
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отметили в пресс-службе ЦОДД, эта технология тестируется пока на 64-м километре кольца. Водители сразу видят, что впереди ДТП, и снижают скорость.

"Новое мини-табло соединено с интеллектуальной системой, которая в автоматическом режиме выводит информацию о происшествиях на дороге, - отметил руководитель экспертного центра "Пробок. Нет" Александр Шумский. - Благодаря этому вторичных аварий должно стать меньше".

Как показывает анализ происшествий на МКАД, сами вторичные аварии обычно происходят буквально через две минуты после первичных мелких столкновений. Водители просто не успевают покинуть скоростную полосу и отправиться в безопасную зону, в "карман" или на обочину. Например, недавно на магистрали опрокинулась автоцистерна - водитель не успел затормозить перед остановившейся фурой и ушел в резкий занос. Инцидент чудом не привел к массовой аварии. В дептрансе давно заявляли о необходимости интеллектуальной системы, предупреждающей об авариях.

Сейчас, как отмечают в ЦОДД, технология проходит тестирование. Мнения московских автолюбителей на форумах по поводу новинки разделились. С тем, что с вторичными ДТП надо бороться, согласны все. Но поможет ли установка экранов? Некоторые водители признались, что из-за особенностей дизайна табло его приняли за рекламу жареного фастфуда. К тому же многие комментаторы высказали опасение, что лишний экран может отвлечь от дороги и только спровоцировать аварию.

Аналитики ЦОДД намерены сопоставлять все аргументы по поводу нового технического решения в течение года. Затем будет решено, стоит ли расширять эксперимент на все кольцо.

Автоновости,дтп, мкад,Авария на МКАД,Александр Шумский,
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