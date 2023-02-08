В Европе появятся автомобили с удаленным управлением

Немецкий стартап Vay стал первой компанией, которая получила разрешение на запуск дистанционно пилотируемых автомобилей на европейских дорогах общего пользования.
Сообщается, что инженеры компании оснастили свои автомобили уникальной системой телеприсутствия, которая позволяет операторам управлять транспортным средством с помощью мониторов и манипуляторов, находясь за много километров от автомобиля.
По словам экспертов, данная технология рассматривается как промежуточный шаг на пути к переходу к полностью автономным автомобилям.
Пока что Vay запустила программу дистанционного управления автомобилями в Гамбурге. Причём ездить они будут по заранее определённым маршрутам.
Клиенты смогут вызвать автомобиль с дистанционным управлением по нужному им адресу, а после завершения поездки операторы дистанционно управляемого автомобиля направят его к следующему клиенту.
Известно, что разработка и тестирование технологии, лежащей в основе проекта, заняли более трех лет. На ранних стадиях испытаний стартап использовал специально оборудованные электромобили Kia, которые требовали присутствия водителя.