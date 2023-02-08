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1 час назад

В Европе начали ездить автомобили с удалённым управлением

Ferra.ru

Немецкий стартап Vay стал первой компанией, которая получила разрешение на запуск дистанционно пилотируемых автомобилей на европейских дорогах общего пользования.

В Европе появятся автомобили с удаленным управлением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что инженеры компании оснастили свои автомобили уникальной системой телеприсутствия, которая позволяет операторам управлять транспортным средством с помощью мониторов и манипуляторов, находясь за много километров от автомобиля.

По словам экспертов, данная технология рассматривается как промежуточный шаг на пути к переходу к полностью автономным автомобилям.

Пока что Vay запустила программу дистанционного управления автомобилями в Гамбурге. Причём ездить они будут по заранее определённым маршрутам.

Клиенты смогут вызвать автомобиль с дистанционным управлением по нужному им адресу, а после завершения поездки операторы дистанционно управляемого автомобиля направят его к следующему клиенту.

Известно, что разработка и тестирование технологии, лежащей в основе проекта, заняли более трех лет. На ранних стадиях испытаний стартап использовал специально оборудованные электромобили Kia, которые требовали присутствия водителя.

Автоновости,Kia,
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