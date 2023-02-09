Volkswagen Atlas готовится к обновлению

Американский офис Volkswagen готовит для рынка США обновленное семейство Atlas (не путать с одноименной моделью Geely). Atlas – это крупный кроссовер, который за пределами Соединенных Штатов, в том числе и в России, известен под именем Teramont. Пока новинку показали лишь на двух тизерах: на первом можно рассмотреть новый дизайн передней оптики и подсвеченный логотип VW, а на втором – подсветку передней панели и надпись Cross Sport – под этим названием продается купеобразная версия кроссовера.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Для рестайлингового Атласа заявлены «изысканный интерьер и улучшенная трансмиссия», однако никаких подробностей ни о том, ни о другом нет. По неофициальной информации, с обновлением Volkswagen Atlas лишится двигателя V6 – речь идет об устаревшем «атмосфернике» объемом 3,6 литра, который сохранился только на этой модели. А вот «турбочетверка» 2.0, которая у актуального Атласа развивает 238 лошадиных сил, останется в строю. Вероятно, Volkswagen предложит дефорсированный или наоборот форсированный вариант этого мотора.

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На тизерных изображениях у кроссовера имеется сплошная светящейся полоса, протянувшаяся между передними фарами. Также можно заметить, что у автомобиля на фотографии иное оформление переднего бампера и меньше хрома, чем у нынешней модели. На снимке салона, на который попала часть передней панели, запечатлена фактурная отделка с интегрированной подсветкой холодного оттенка. Надпись Cross Sport тоже подсвечена, как и нижняя часть панели. Имеется белая строчка и глянцевая черная вставка.

В прошлом году ходили слухи о расширении семейства Atlas за счет «заряженной» версии с приставкой R – якобы Volkswagen может выпустить серийный вариант эффектного шоу-кара Atlas Cross Sport GT 2021 года. По новым данным, которые приводит CarBuzz, такой Атлас в планах Volkswagen не значится.

В России продавался импортный Volkswagen Teramont, который комплектовался двумя бензиновыми моторами: двухлитровым R4 TSI, развивающим 220 лошадиных сил, и 249-сильным VR6 FSI 3.6. Оба работали в тандеме с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом 4Motion.