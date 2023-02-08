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1 час назад

Петербургские автодилеры открыли предзаказы на электромобили "Москвич"

ТАССиещё 1

Электромобили "Москвич 3е" поступили в петербургский дилерский центр "Аларм-Моторс", сообщил в среду ТАСС директор по развитию ГК "Аларм-Моторс" Денис Цепелев.

Петербургские автодилеры открыли предзаказы на электромобили "Москвич"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В наличии в дилерском центре "Аларм-Моторс" уже есть четыре электрокара "Москвич 3е". Пока собираются предзаказы", - сказал он.

Электромобиль "Москвич 3е" оснащен двигателем мощностью 193 л.с. Его максимальный запас хода составляет 410 км.

Производство отечественных кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" налажено на заводе в Москве. Планируется, что в феврале сеть марки будет насчитывать 52 дилерских центра в 23 городах РФ. Кроссовер "Москвич 3" оснащен бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Автомобиль будет предлагаться с автоматической или механической коробкой передач. Стоимость бензинового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 млн рублей. В 2023 году объем производства планируется увеличить до 50 тыс. автомобилей, в 2024 году - до 100 тыс. автомобилей, в 2025 году - до 120 тыс. В конце января кроссоверы "Москвич 3" поступили в продажу в Петербурге.

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