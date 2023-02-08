Петербургские автодилеры открыли предзаказы на электромобили "Москвич"

"В наличии в дилерском центре "Аларм-Моторс" уже есть четыре электрокара "Москвич 3е". Пока собираются предзаказы", - сказал он.

Производство отечественных кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" налажено на заводе в Москве. Планируется, что в феврале сеть марки будет насчитывать 52 дилерских центра в 23 городах РФ. Кроссовер "Москвич 3" оснащен бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Автомобиль будет предлагаться с автоматической или механической коробкой передач. Стоимость бензинового автомобиля "Москвич 3" составит от 1,97 млн рублей. В 2023 году объем производства планируется увеличить до 50 тыс. автомобилей, в 2024 году - до 100 тыс. автомобилей, в 2025 году - до 120 тыс. В конце января кроссоверы "Москвич 3" поступили в продажу в Петербурге.