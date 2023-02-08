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1 час назад

Машины из России и Китая заняли почти 80% рынка страны

Лера Букина

В России зафиксирован рост общей доли отечественных и китайских легковых машин на рынке новых автомобилей. За год она возросла в три раза и составила почти 80%, сообщает RT со ссылкой на материалы агентства «Автостат».

Машины из России и Китая заняли почти 80% рынка страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За первый месяц года среди приобретенных машин на территории страны свыше 40% моделей принадлежали маркам из РФ, 38% - из Китая. Годом ранее показатели составили 20,3% и 9,6% соответственно.

По словам экспертов, такая динамика обусловлена решением производителей из ряда стран уйти с российского рынка. Они указывают на наличие у дилеров небольшого числа машин. Кроме того, отмечается, что по схеме параллельного импорта завезли не очень много автомобилей.

В настоящее время поставки налажены лишь у «АвтоВАЗа», УАЗа и китайских компаний.

Ранее сообщалось, что, по данным «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю», в России в 2022 году функционировали более 1 тыс. китайских дилерских центров. Это почти треть от всех автосалонов, которые работают на территории страны.

Бренды, которые входят в группу Chery, демонстрировали активное наращивание сетей. Omoda – лидер по количеству центров. Их насчитывается 108 штук. На второй строчке расположился Exeed (102 шт.), на третьей – сама Chery – (183 шт.). Затем идут Geely - 57 (142 шт.) и FAW - (104 шт.).

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