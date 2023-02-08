BMW обновила X5 и X6

Компания BMW поделилась подробностями о X5 и X6 2024 модельного года. Обе модели лишь слегка изменились снаружи — например, поменялась решетка радиатора, а фары стали тоньше, — в салоне отныне установлен цифровой кластер iDrive 8 из двух экранов диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Куда серьезнее обновилась моторная линейка: с переходом в следующий модельный год X5 и X6 лишились неэлектрифицированных версий, так что в гамме остались лишь гибриды разных типов. Еще один важный нюанс – модификация M50i отныне именуется M60i.
Те двигатели, которые у дореформенных X5 и X6 не имели электрической надстройки, отныне дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, дающим кратковременную прибавку к мощности. И сами моторы стали мощнее: например, бензиновой «шестерке» добавили 47 сил и теперь она развивает 380 сил. Соответственно, автомобили стали динамичнее и тратят на разгон до «сотни» 5,4 секунды.
В случае с дизельной модификацией xDrive30d мощность возросла до 298 сил и 670 Нм, а время разгона сократилось до 6,1 секунды. Упомянутая топовая версия M60i поменяла не только название, но и двигатель. Такому кроссоверу положен полностью новый агрегат V8 4.4 (530 л.с., 750 Нм), дебютировавший на X7 M60i xDrive.
Подзаряжаемый гибрид комплектуется рядной «шестеркой» объемом три литра, которая в паре с электромотором, встроенным в восьмиступенчатый автомат, развивает 490 сил. В данном случае прибавка к мощности составила 96 сил, а разгон с места до 100 километров в час занимает 4,8 секунды против прежних 5,6. Гибриду положена и батарея увеличенной емкости, на одном заряде которой он может проехать 110 километров вместо 94.
В числе других изменений – расширился списка электронных ассистентов, были доработаны стабилизаторы поперечной устойчивости, сократилось количество физических кнопок на передней панели и центральной консоли, а также появились новые бамперы и модернизированная оптика.
Обе новинки встанут на конвейер американского завода BMW в Спартанбурге в апреле. Цены для местного рынка уже объявлены: X5 обойдется американцам минимум в 65 200 долларов (4,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), а X6 – в 73 900 долларов (5,2 миллиона). Топовый X6 M60i будет стоить 93 600 долларов (6,6 миллиона рублей).