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3 часа назад

BMW обновила X5 и X6

Motor.ruиещё 3

Компания BMW поделилась подробностями о X5 и X6 2024 модельного года. Обе модели лишь слегка изменились снаружи — например, поменялась решетка радиатора, а фары стали тоньше, — в салоне отныне установлен цифровой кластер iDrive 8 из двух экранов диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Куда серьезнее обновилась моторная линейка: с переходом в следующий модельный год X5 и X6 лишились неэлектрифицированных версий, так что в гамме остались лишь гибриды разных типов. Еще один важный нюанс – модификация M50i отныне именуется M60i.

BMW обновила X5 и X6
Фото: BMW X6BMW X6

Те двигатели, которые у дореформенных X5 и X6 не имели электрической надстройки, отныне дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, дающим кратковременную прибавку к мощности. И сами моторы стали мощнее: например, бензиновой «шестерке» добавили 47 сил и теперь она развивает 380 сил. Соответственно, автомобили стали динамичнее и тратят на разгон до «сотни» 5,4 секунды.

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В случае с дизельной модификацией xDrive30d мощность возросла до 298 сил и 670 Нм, а время разгона сократилось до 6,1 секунды. Упомянутая топовая версия M60i поменяла не только название, но и двигатель. Такому кроссоверу положен полностью новый агрегат V8 4.4 (530 л.с., 750 Нм), дебютировавший на X7 M60i xDrive.

BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Подзаряжаемый гибрид комплектуется рядной «шестеркой» объемом три литра, которая в паре с электромотором, встроенным в восьмиступенчатый автомат, развивает 490 сил. В данном случае прибавка к мощности составила 96 сил, а разгон с места до 100 километров в час занимает 4,8 секунды против прежних 5,6. Гибриду положена и батарея увеличенной емкости, на одном заряде которой он может проехать 110 километров вместо 94.

BMW X6
BMW X6

В числе других изменений – расширился списка электронных ассистентов, были доработаны стабилизаторы поперечной устойчивости, сократилось количество физических кнопок на передней панели и центральной консоли, а также появились новые бамперы и модернизированная оптика.

Обе новинки встанут на конвейер американского завода BMW в Спартанбурге в апреле. Цены для местного рынка уже объявлены: X5 обойдется американцам минимум в 65 200 долларов (4,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), а X6 – в 73 900 долларов (5,2 миллиона). Топовый X6 M60i будет стоить 93 600 долларов (6,6 миллиона рублей).

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