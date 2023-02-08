В России появились новые кроссоверы Volkswagen Tayron из Китая

Один из крупнейших дилеров Volkswagen начал продажи кроссоверов Tayron из Китая. Как сообщает «Российская газета», пока в России автомобиль представлен в одной комплектации — Premium Plus.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Стоимость транспортного средства составляет 3,4 млн рублей. Он оснащен панорамной крышей с люком, передними и задними парктрониками, LED-фарами, системой старт-стоп с рекуперацией, предупреждением об усталости за рулем, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и другими функциями.

Приобрести машину можно в белом и темно-сером цвете. Все Tayron оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 150 л.с, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.