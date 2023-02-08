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1 час назад

В России появились новые кроссоверы Volkswagen Tayron из Китая

Никита Бородкин

Один из крупнейших дилеров Volkswagen начал продажи кроссоверов Tayron из Китая. Как сообщает «Российская газета», пока в России автомобиль представлен в одной комплектации — Premium Plus.

В России появились новые кроссоверы Volkswagen Tayron из Китая
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Стоимость транспортного средства составляет 3,4 млн рублей. Он оснащен панорамной крышей с люком, передними и задними парктрониками, LED-фарами, системой старт-стоп с рекуперацией, предупреждением об усталости за рулем, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и другими функциями.

Приобрести машину можно в белом и темно-сером цвете. Все Tayron оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 150 л.с, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

Напомним, что Tayron презентовали в 2018 году — автомобиль разрабатывали специально для китайского рынка. Производство налажено там же — за выпуск кроссоверов отвечает предприятие FAW-Volkswagen.

Автоновости,Volkswagen,
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