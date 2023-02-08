Более 170 фур скопилось в очереди на Керченскую переправу

За время работы Керченской паромной переправы с октября 2022 года через пролив в обе стороны было перевезено более 58,3 тыс. машин, 6,4 тыс. железнодорожных вагонов и 76,8 тыс. пассажиров. На территории Краснодарского края с 27 октября 2022 года введены временные ограничения. Переправиться в Крым на пароме могут только автомобили с приоритетными грузами, среди которых продукты питания.