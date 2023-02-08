Более 170 фур скопилось в очереди на Керченскую переправу

Керченская паромная переправа приостановила работу 5 февраля из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает kubnews.ru. В очереди на 11 накопительных площадках находится 175 грузовиков.
"На месте скопления автомобилей от администрации Темрюкского района развернуто 4 стационарных пункта питания и 7 мобильных пунктов обогрева и питания", - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.
За время работы Керченской паромной переправы с октября 2022 года через пролив в обе стороны было перевезено более 58,3 тыс. машин, 6,4 тыс. железнодорожных вагонов и 76,8 тыс. пассажиров. На территории Краснодарского края с 27 октября 2022 года введены временные ограничения. Переправиться в Крым на пароме могут только автомобили с приоритетными грузами, среди которых продукты питания.
Ранее сообщалось, что в Латвии конфискованные у пьяных водителей автомобили предложили передавать Украине.