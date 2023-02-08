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22 минуты назад

Mercedes-Benz представил грузовой электромобиль eSprinter

Газета.Ru

Немецкая фирма Mercedes-Benz представила новый малотоннажный грузовой электромобиль eSprinter. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Mercedes-Benz представил грузовой электромобиль eSprinter
Фото:  Mercedes Mercedes

Автомобиль Mercedes-Benz eSprinter внешне похож на электрогрузовик первого поколения, который появился на рынке еще в 2018 году. При этом новая машина построена на другой платформе под названием Electric Versatility Platform. В движение фургон приводится новым электродвигателем, который в зависимости от версии может выдавать 136 л.с. или 204 л.с. На одной зарядке аккумуляторов автомобиль способен проехать до 500 км.

С помощью зарядного устройства мощностью до 115,5 кВт зарядить аккумулятор автомобиля от 0 до 80% можно примерно за 40 минут.

Выпуск Mercedes-Benz eSprinter наладят на заводах марки в США и Германии. Продажи автомобиля стартуют во II квартале 2023 года.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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