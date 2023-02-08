DongFeng готовит дебют гигантского внедорожника Mengshi M20

Китайский автопроизводитель DongFeng Motor рассекретил первую официальную информацию о грядущем серийном внедорожнике, который выйдет в КНР под суббрендом Mengshi.

Фото: ©Dongfeng Motor Corporation/Mengshi/carnewschina.com ©Dongfeng Motor Corporation/Mengshi/carnewschina.com

Автомобиль получил классическую для внедорожника конструкцию с рамным кузовом и полным приводом, однако выделяется на фоне других аналогичных автомобилей поистине исполинскими габаритами: как пишет "Дром", заявленные параметры модели, которая должна получить индекс М20, составляют 5970х2160х2155 мм, а длина колесной базы – 3700 мм. Снаряженная масса достигает 3750 кг, грузоподъемность – 2000 кг, то есть в России управлять подобным автомобилем водителям с обычной легковой категорией прав будет нельзя, поскольку масса автомобиля превышает 3,5 тонны.

Видео дня

DongFeng Mengshi M20 изначально проектировался, как серьезный внедорожник: угол въезда составляет 33 градуса, съезда – 36. Обещанная допустимая глубина преодолеваемого брода – 800 мм. Дорожный просвет новинки – 400 мм.

Примечательно, что китайские разработчики не пожалели сил и средств и изначально спроектировали Mengshi M20 с независимой подвеской всех колес. Двигатель на первоначальном этапе будет безальтернативным – 6,7-литровый турбодизель, выпущенный по лицензии Cummins, мощностью 315 л.с., максимальный крутящий момент 1050 Н·м. Уже в базовой комплектации будет предложен 6-ступенчатый "автомат" и блокировка межосевого дифференциала.

Пресс-служба DongFeng Motor распространила так называемые тизеры будущего внедорожника, однако внешность автомобиля уже не является секретом благодаря китайским СМИ. Официальная презентация намечена на 18 февраля.

Напомним, DongFeng выделил наименование Mengshi в отдельный дочерний бренд в 2022 году. Само наименование не новое – с 2002-го оно использовалось для дизельного вездехода, который является копией американского Hummer H1. С 2022-го решено под такой маркой производить целую линейку брутальных внедорожников.