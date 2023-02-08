Россияне распродают автомобили премиум-класса

Все больше российских владельцев премиальных автомобилей принимают решение расстаться со своими транспортными средствами. По данным «Авито Авто», число объявлений о продаже дорогих подержанных машин в январе выросло на 63 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Больше всего предложений с Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti, однако охотнее продают и люксовые Bentley, Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce.

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Наиболее активно россияне пытаются избавиться от автомобилей в возрасте до трех лет. Число объявлений о продаже «молодых» премиальных машин увеличилось с января-2022 года почти вдвое, подсчитали в «Авито Авто».

По данным портала, за ростом предложения подтягивается и спрос, хоть и не столь быстро. Так, в прошлом месяце люксовыми б/у-машинами интересовались на 17 процентов больше покупателей, чем в прошлом году, а премиальными — на 11 процентов больше. Наибольший рост — в сегменте автомобилей, не достигших трехлетнего возраста: их покупают на 27 процентов чаще.

Причина большинства продаж, по мнению экспертов, заключается в появившихся проблемах с обслуживанием, непривычных для владельцев премиума. Западные марки отключают россиян от обновления ПО и мобильных приложений, а время ремонта из-за отсутствия деталей значительно выросло. Богатые жители РФ даже стали покупать по две одинаковые иномарки сразу — вторая приобретается как донор деталей для первой.