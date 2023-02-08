Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
4 часа назад

Россияне распродают автомобили премиум-класса

Motor.ruиещё 3

Все больше российских владельцев премиальных автомобилей принимают решение расстаться со своими транспортными средствами. По данным «Авито Авто», число объявлений о продаже дорогих подержанных машин в январе выросло на 63 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Больше всего предложений с Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti, однако охотнее продают и люксовые Bentley, Maserati, Lamborghini и Rolls-Royce.

Россияне распродают автомобили премиум-класса
Фото: Motor.ruMotor.ru

Наиболее активно россияне пытаются избавиться от автомобилей в возрасте до трех лет. Число объявлений о продаже «молодых» премиальных машин увеличилось с января-2022 года почти вдвое, подсчитали в «Авито Авто».

По данным портала, за ростом предложения подтягивается и спрос, хоть и не столь быстро. Так, в прошлом месяце люксовыми б/у-машинами интересовались на 17 процентов больше покупателей, чем в прошлом году, а премиальными — на 11 процентов больше. Наибольший рост — в сегменте автомобилей, не достигших трехлетнего возраста: их покупают на 27 процентов чаще.

Причина большинства продаж, по мнению экспертов, заключается в появившихся проблемах с обслуживанием, непривычных для владельцев премиума. Западные марки отключают россиян от обновления ПО и мобильных приложений, а время ремонта из-за отсутствия деталей значительно выросло. Богатые жители РФ даже стали покупать по две одинаковые иномарки сразу — вторая приобретается как донор деталей для первой.

Ранее выяснилось, что продать автомобиль в 2023 году планируют только 12 процентов россиян, причем большинство из них сделают это ради покупки новой машины. Такие среди причин — вложение денег в более крупную покупку, слишком дорогое обслуживание и появившаяся возможность выгодной продажи.

Автоновости,Rover,Land Rover,Lexus,Bentley,Maserati,Lamborghini,Rolls-Royce,BMW,Audi,Mercedes-Benz,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители