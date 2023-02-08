В России можно заказать кроссовер Mazda CX-50

Еще одна новинка на российском рынке - Mazda CX-50. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Фото: Mazda CX-50 Mazda CX-50

Как выяснила "Российская газета", цены на модель доходят до 4 750 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Дизайн CX-50 выполнен в соответствии с новым развитием фирменного стилистического направления Kodo. Автомобиль получил рейлинги, небольшой экспедиционный багажник, панорамную крышу, обвес из неокрашенного пластика, спойлер и рельефный капот.

Mazda CX-50

У модели поперечное расположение мотора. В США Mazda CX-50 предлагается только с двигателями объемом 2,5 литра (190 л.с. у атмосферника и 230 л.с. у турбомотора) и с полным приводом. Коробка - шестиступенчатый автомат.

Mazda CX-50

В стандартное оснащение входят 8,8-дюймовый тачскрин медиасистемы, светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль. В топовое - панорамная крыша, 10,25-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема с 12 динамиками, 20-дюймовые колеса, проекционный экран, вентиляция передних кресел и адаптивная оптика.