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1 час назад

Компания Lexus освежила кроссовер Lexus NX 2023 года

Моя Москва.онлайн

Обновленный NX не изменился внешне, но получил дополнительное оборудование.

Компания Lexus освежила кроссовер Lexus NX 2023 года
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

В 2023-ем году на автомобильном рынке дебютировало новое поколение внедорожника Lexus NX. Как отмечает SPEEDME.RU, японский автопроизводитель решил воспользоваться моментом, когда конкуренция только-только возобновилась, чтобы модифицировать свой кроссовер в сегменте D.

Обновленный NX 2024-го модельного года получил дополнительное оборудование. Предполагается, что Lexus NX составит конкуренцию недавно обновленным Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5.

Внешне новое поколение Lexus NX, практически не изменилось. Авто сохранило свой спортивный и вместе с тем элегантный и утонченный дизайн. Однако его внутреннее оснащение, а также линейка двигателей были модифицированы. Представители бренда еще не объявили цены на обновленный кроссовер. Предполагается, что его можно будет купить в 3-ем квартале уже нынешнего года.

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