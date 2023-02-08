Компания Lexus освежила кроссовер Lexus NX 2023 года

В 2023-ем году на автомобильном рынке дебютировало новое поколение внедорожника Lexus NX . Как отмечает SPEEDME.RU , японский автопроизводитель решил воспользоваться моментом, когда конкуренция только-только возобновилась, чтобы модифицировать свой кроссовер в сегменте D.

Внешне новое поколение Lexus NX, практически не изменилось. Авто сохранило свой спортивный и вместе с тем элегантный и утонченный дизайн. Однако его внутреннее оснащение, а также линейка двигателей были модифицированы. Представители бренда еще не объявили цены на обновленный кроссовер. Предполагается, что его можно будет купить в 3-ем квартале уже нынешнего года.