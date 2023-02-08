Исследователь нашел дыру в веб-сервисе Toyota

Глобальная система управления информацией о подготовке поставщиков (GSPIMS) компании Toyota оказалась дырявой. Исследователь под псевдонимом EatonWorks взломал GSPIMS и сообщил о проблеме представителям автомобилестроительной корпорации.
GSPIMS представляет собой веб-приложение, позволяющее сотрудникам и поставщикам удалённо получать доступ и управлять глобальной цепочкой поставок Toyota.
Специалист с ником EatonWorks выявил в системе Toyota бэкдор, с помощью которого любой мог получить доступ к существующему аккаунту. Для этого достаточно было знать адрес электронной почты.
В ходе тестовой попытки проникновения исследователь понял, что лазейка позволяет добраться до тысяч конфиденциальных документов, внутренних проектов, данных о поставщиках и т. п.
Представители Toyota узнали о проблеме 3 ноября 2022 года, а в конце того же месяца японская корпорация устранила уязвимость. Теперь EatonWorks с чистой совестью смог опубликовать подробности выявленной проблемы. Интересно, что Toyota так и не выплатила эксперту вознаграждение.
Приложение GSPIMS создано на базе JavaScript-фреймворка Angular, при этом софт использует специфические маршруты и функции, помогающие вычислять, к каким страницам имеют доступ определённые пользователи.
EatonWorks обнаружил возможность модифицирования JavaScript-кода этих функций, чтобы они всегда возвращали значение «true».
Кроме того, специалист выяснил, что сервис генерирует JSON Web Token (JWT) для входа без пароля. Аутентификация требовала только адреса электронной почты одного из сотрудников Toyota. В результате бэкдор открывал любому доступ к данным 14 тысяч пользователей, а также внутренним корпоративным документам.