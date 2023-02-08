Исследователь нашел дыру в веб-сервисе Toyota

Глобальная система управления информацией о подготовке поставщиков (GSPIMS) компании Toyota оказалась дырявой. Исследователь под псевдонимом EatonWorks взломал GSPIMS и сообщил о проблеме представителям автомобилестроительной корпорации.

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GSPIMS представляет собой веб-приложение, позволяющее сотрудникам и поставщикам удалённо получать доступ и управлять глобальной цепочкой поставок Toyota.

Специалист с ником EatonWorks выявил в системе Toyota бэкдор, с помощью которого любой мог получить доступ к существующему аккаунту. Для этого достаточно было знать адрес электронной почты.

В ходе тестовой попытки проникновения исследователь понял, что лазейка позволяет добраться до тысяч конфиденциальных документов, внутренних проектов, данных о поставщиках и т. п.

Представители Toyota узнали о проблеме 3 ноября 2022 года, а в конце того же месяца японская корпорация устранила уязвимость. Теперь EatonWorks с чистой совестью смог опубликовать подробности выявленной проблемы. Интересно, что Toyota так и не выплатила эксперту вознаграждение.

Приложение GSPIMS создано на базе JavaScript-фреймворка Angular, при этом софт использует специфические маршруты и функции, помогающие вычислять, к каким страницам имеют доступ определённые пользователи.

EatonWorks обнаружил возможность модифицирования JavaScript-кода этих функций, чтобы они всегда возвращали значение «true».

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