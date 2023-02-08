Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Исследователь взломал веб-сервис Toyota с внутренними документами

Anti-Malware.ru

Глобальная система управления информацией о подготовке поставщиков (GSPIMS) компании Toyota оказалась дырявой. Исследователь под псевдонимом EatonWorks взломал GSPIMS и сообщил о проблеме представителям автомобилестроительной корпорации.

Исследователь нашел дыру в веб-сервисе Toyota
Фото: ТАССТАСС

GSPIMS представляет собой веб-приложение, позволяющее сотрудникам и поставщикам удалённо получать доступ и управлять глобальной цепочкой поставок Toyota.

Специалист с ником EatonWorks выявил в системе Toyota бэкдор, с помощью которого любой мог получить доступ к существующему аккаунту. Для этого достаточно было знать адрес электронной почты.

В ходе тестовой попытки проникновения исследователь понял, что лазейка позволяет добраться до тысяч конфиденциальных документов, внутренних проектов, данных о поставщиках и т. п.

Представители Toyota узнали о проблеме 3 ноября 2022 года, а в конце того же месяца японская корпорация устранила уязвимость. Теперь EatonWorks с чистой совестью смог опубликовать подробности выявленной проблемы. Интересно, что Toyota так и не выплатила эксперту вознаграждение.

Приложение GSPIMS создано на базе JavaScript-фреймворка Angular, при этом софт использует специфические маршруты и функции, помогающие вычислять, к каким страницам имеют доступ определённые пользователи.

EatonWorks обнаружил возможность модифицирования JavaScript-кода этих функций, чтобы они всегда возвращали значение «true».

Anti-Malware.ru

Кроме того, специалист выяснил, что сервис генерирует JSON Web Token (JWT) для входа без пароля. Аутентификация требовала только адреса электронной почты одного из сотрудников Toyota. В результате бэкдор открывал любому доступ к данным 14 тысяч пользователей, а также внутренним корпоративным документам.

Автоновости,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители