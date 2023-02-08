Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
3 часа назад

В России появился китайский Volkswagen Passat за три миллиона рублей

Motor.ru

Один из пермских дилерских центров выставил на сайте Авто.ру объявление о продаже нового Volkswagen Magotan GTE B8. Седан, привезенный из Китая, является аналогом знакомого нашему покупателю Passat. На рынке поднебесной модель продают с теми же турбомоторами, которыми оборудуют и европейскую версию. Продавец же предлагает приобрести гибридную модификацию четырехдверки черного цвета в богатой комплектации. За автомобиль с 218-сильной силовой установкой дилер запросил 3 170 000 рублей.

В России появился китайский Volkswagen Passat за три миллиона рублей
Фото: Авто.руАвто.ру

Volkswagen Magotan построен на платформе MQB, которая лежит в основе Passat. Однако в отличие от «европейца», колесная база китайской версии на 85 миллиметров больше. При этом длина модели из Поднебесной составляет 4866 миллиметров. На китайском рынке седан оборудуют турбодвигателями объёмом 1,4 и 2,0 литра. При этом российский дилер продает четырехдверку в гибридной модификации, где пару «турбочетверке» составляет электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 218 лошадиных сил. На электротяге седан может проезжать до 60 километров.

В комплектацию Magotan входит светодиодная головная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, а также панорамная крыша, датчик дождя и 17-дюймовые колесные диски.

Volkswagen Magotan GTE B8
Volkswagen Magotan GTE B8
Volkswagen Magotan GTE B8

Приобрести китайский аналог «Пассата» можно за 3 170 000 рублей.

В начале февраля российские дилеры привезли в страну китайские аналог Chevrolet Cruze. За модель под названием Monza запросили чуть меньше двух миллионов рублей.

Автоновости,Volkswagen Magotan,Chevrolet Cruze,Volkswagen Passat,Chevrolet,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители