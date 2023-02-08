В России появился китайский Volkswagen Passat за три миллиона рублей

Один из пермских дилерских центров выставил на сайте Авто.ру объявление о продаже нового Volkswagen Magotan GTE B8. Седан, привезенный из Китая, является аналогом знакомого нашему покупателю Passat. На рынке поднебесной модель продают с теми же турбомоторами, которыми оборудуют и европейскую версию. Продавец же предлагает приобрести гибридную модификацию четырехдверки черного цвета в богатой комплектации. За автомобиль с 218-сильной силовой установкой дилер запросил 3 170 000 рублей.

Фото: Авто.ру Авто.ру

Volkswagen Magotan построен на платформе MQB, которая лежит в основе Passat. Однако в отличие от «европейца», колесная база китайской версии на 85 миллиметров больше. При этом длина модели из Поднебесной составляет 4866 миллиметров. На китайском рынке седан оборудуют турбодвигателями объёмом 1,4 и 2,0 литра. При этом российский дилер продает четырехдверку в гибридной модификации, где пару «турбочетверке» составляет электромотор. Суммарная отдача силовой установки составляет 218 лошадиных сил. На электротяге седан может проезжать до 60 километров.

В комплектацию Magotan входит светодиодная головная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, а также панорамная крыша, датчик дождя и 17-дюймовые колесные диски.

Volkswagen Magotan GTE B8

Volkswagen Magotan GTE B8

Volkswagen Magotan GTE B8

Приобрести китайский аналог «Пассата» можно за 3 170 000 рублей.