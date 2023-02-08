Популярные автомобили с пробегом стали дешевле

Дефицит качественных "свежих" автомобилей с пробегом и прошлогодняя чехарда с ценами зачастую вызывают у продавцов завышенные ожидания относительно стоимости своих машин. Однако в условиях январского затишья на вторичном авторынке эти планы многим невольно приходилось менять.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид © РИА Новости / Максим Богодвид

В итоге три четверти в топ-20 наиболее популярных подержанных автомобилей стали стоить дешевле, констатируют эксперты "Открытие Авто" по результатам анализа данных компании Haraba (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

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Так, наиболее заметно (на 15,1%) средняя цена упала на автомобили Nissan Qashqai. В январе за него просили 1 млн 687 тыс. рублей - на 300 тысяч меньше, чем в декабре прошлого года, и на 175 тысяч меньше, чем год назад. Двузначной динамикой снижения цены отметился еще один внедорожник - Lada Niva Travel (1 млн 104 тыс. руб., -10,5% за месяц). Однако ему подобраться к ценам января прошлого года не удалось - потребуется, чтобы продавцы снизили "аппетиты" еще на 5,7%.

Более демократичный ценник получила и Hyundai Creta - 1 млн 542 тыс. рублей (-8,1% за месяц). По ценовому позиционированию корейский кроссовер вернулся в 2021 год (-6,80% за год). С Kia Sportage этого не произойдет: новое поколение этой модели оказалось заметно больше и дороже предыдущего, что отразилось и на средних ценах на вторичном рынке. В январе Sportage подешевел на 5,9%, но до того, чтобы вернуться к январским ценникам прошлого года, еще очень далеко.

В то же время поубавили свои аппетиты и продавцы больших универсальных внедорожников Toyota. Так, Land Cruiser 300 за год упал в цене почти на миллион (-11,2%), за январь - на 4,9%. Продавцы Prado оказались менее сговорчивы, но в январе им тоже пришлось понижать цены. Рынок дольно быстро в прошлом году наполнился такими же моделями, завезенными по параллельному импорту. Однако, чтобы Prado стал стоить дешевле, чем год назад, потребуется коррекция еще более чем на полмиллиона рублей. Интересно, что владельцы Toyota Camry и RAV4 все же смогли реализовать в январе свои машины дороже, чем в декабре 2022-го: в среднем за год эти модели подорожали на 10-14%.