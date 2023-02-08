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1 час назад

Суд в Воронеже арестовал водителя, обстрелявшего ДПС из фейерверков

ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Суд заключил под стражу до 5 апреля водителя иномарки, задержанного в Воронеже после погони с применением оружия, сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Обстрелявшего ДПС из фейерверков водителя заключили под стражу до 5 апреля
Фото: соцсетисоцсети

"Сегодня Левобережным районным судом города Воронежа удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля 2023 года в отношении подозреваемого в покушении на применение насилия в отношении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") возбудили в отношении водителя, который во время погони обстрелял ДПС из фейерверков. Чтобы остановить Toyota Land Cruiser, который совершал опасные маневры на дороге, правоохранители применили табельное оружие. После задержания водителя выяснилось, что в багажнике находилось дикое животное - каракал, которое на временную передержку перевезли специалисты Воронежского зоопарка.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,Следственный комитет,ГИБДД,
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