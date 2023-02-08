АВТОВАЗ запатентовал блок кнопок панели приборов для новой LADA

Как сообщает издание SPEEDME.RU, был обнаружен новый патент на блок кнопок панели приборов. Его правообладателем является АО «АВТОВАЗ». На опубликованных картинках изображена деталь, которая аналогична блоку новой модели LADA Vesta.
Однако эксперты заметили, что детали немного отличаются друг от друга. У модели из Тольятти посередине кнопки разделяет регулятор громкости, а патент представляет из себя единый блок. Помимо этого, на новой детали можно заметить кнопку с функцией подогрева руля. По всей видимости, эта технология появится в новых моделях АВТОВАЗ.
Стоит напомнить, что ранее автопроизводитель анонсировал выход ряда новых моделей, в число которых входит обновленная LADA Vesta.