АВТОВАЗ запатентовал блок кнопок панели приборов для новой LADA

Как сообщает издание SPEEDME.RU , был обнаружен новый патент на блок кнопок панели приборов. Его правообладателем является АО «АВТОВАЗ» . На опубликованных картинках изображена деталь, которая аналогична блоку новой модели LADA Vesta .

Однако эксперты заметили, что детали немного отличаются друг от друга. У модели из Тольятти посередине кнопки разделяет регулятор громкости, а патент представляет из себя единый блок. Помимо этого, на новой детали можно заметить кнопку с функцией подогрева руля. По всей видимости, эта технология появится в новых моделях АВТОВАЗ.