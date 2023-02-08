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1 час назад

АВТОВАЗ запатентовал блок кнопок панели приборов для новой LADA

Моя Москва.онлайн

Как сообщает издание SPEEDME.RU, был обнаружен новый патент на блок кнопок панели приборов. Его правообладателем является АО «АВТОВАЗ». На опубликованных картинках изображена деталь, которая аналогична блоку новой модели LADA Vesta.

АВТОВАЗ запатентовал блок кнопок панели приборов для новой LADA
Фото: ©www1.fips.ru©www1.fips.ru

Однако эксперты заметили, что детали немного отличаются друг от друга. У модели из Тольятти посередине кнопки разделяет регулятор громкости, а патент представляет из себя единый блок. Помимо этого, на новой детали можно заметить кнопку с функцией подогрева руля. По всей видимости, эта технология появится в новых моделях АВТОВАЗ.

Стоит напомнить, что ранее автопроизводитель анонсировал выход ряда новых моделей, в число которых входит обновленная LADA Vesta.

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