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1 час назад

УАЗ увеличивает объемы производства и уровень локализации

Motor.ru

С 1 февраля УАЗ возглавил Алексей Спирин, который сменил на посту генерального директора Адиля Ширинова. Новый руководитель Ульяновского завода в интервью газете «Панорама УАЗ» поделился планами на 2023 год: в течение года увеличатся объемы выпуска автомобилей и повысится уровень локализации. Также перед новым руководством стоят задачи по исполнению гособоронзаказа и наращиванию кооперации с российскими предприятиями.

УАЗ увеличивает объемы производства и уровень локализации
Фото: УАЗУАЗ

Спирин пообещал в 2023 году проиндексировать зарплаты рабочим завода и инженерно-техническому персоналу – поэтапно она будет увеличена на 12 процентов. Что же касается наращивания производства, то точных цифр Спирин не привел, однако подчеркнул, что предприятие не намерено отказываться от каких-либо продуктов, так как это «нерационально, пока есть спрос». По его словам, будет увеличен выпуск «всех автомобилей УАЗ».

«В среднесрочной перспективе работаем над вопросом возвращения гидроагрегата управления АБС с системой курсовой устойчивости, а также подушек безопасности, – добавил глава УАЗа. – Планируем вернуть их к концу 2023 либо к началу 2024 года».

Напомним, ранее в России продлили разрешение на производство упрощенных машин, лишенных «сложной» электроники и с пониженным экологическим классом двигателей: их можно выпускать до 1 июня 2023 года. С большой долей вероятности, летом правила вновь пролонгируют – об этом просят сами автопроизводители, которые могут не успеть наладить новые цепочки поставок в срок.

Автоновости,УАЗ,Адиль Ширинов,Алексей Спирин,
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