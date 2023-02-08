УАЗ увеличивает объемы производства и уровень локализации

С 1 февраля УАЗ возглавил Алексей Спирин, который сменил на посту генерального директора Адиля Ширинова. Новый руководитель Ульяновского завода в интервью газете «Панорама УАЗ» поделился планами на 2023 год: в течение года увеличатся объемы выпуска автомобилей и повысится уровень локализации. Также перед новым руководством стоят задачи по исполнению гособоронзаказа и наращиванию кооперации с российскими предприятиями.

Фото: УАЗ УАЗ

Спирин пообещал в 2023 году проиндексировать зарплаты рабочим завода и инженерно-техническому персоналу – поэтапно она будет увеличена на 12 процентов. Что же касается наращивания производства, то точных цифр Спирин не привел, однако подчеркнул, что предприятие не намерено отказываться от каких-либо продуктов, так как это «нерационально, пока есть спрос». По его словам, будет увеличен выпуск «всех автомобилей УАЗ».

«В среднесрочной перспективе работаем над вопросом возвращения гидроагрегата управления АБС с системой курсовой устойчивости, а также подушек безопасности, – добавил глава УАЗа. – Планируем вернуть их к концу 2023 либо к началу 2024 года».