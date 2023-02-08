Эксперт назвал важное для автомобилистов правило в морозы

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал правило, при котором двигатель хорошо будет запускаться в морозы. Как сообщает радио Sputnik, он призвал обращать внимание на аккумулятор транспортного средства.
По словам Хайцэра, зачастую двигатель не заводится зимой из-за разрядившейся батареи. Прибор приходит в негодность, если в холодную погоду автомобилем долго не пользуются или, наоборот, часто совершают на нем короткие поездки — машина не успевает зарядить аккумулятор, тогда как его запас расходуется даже при выключенном двигателе.
Автоэксперт посоветовал зимой проверять работоспособность источника питания и периодически заряжать его «принудительно».
«Есть специальные устройства, они стоят недорого, с их помощью можно пополнять емкость аккумулятора. Проверить работоспособность аккумулятора можно на любой станции техобслуживания», — уточнил Хайцеэр.
Кроме того, зарядить батарею можно и проехав на автомобиле достаточное расстояние, которого хватит для поддержания заряда.