Эксперт назвал важное для автомобилистов правило в морозы

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал правило, при котором двигатель хорошо будет запускаться в морозы. Как сообщает радио Sputnik, он призвал обращать внимание на аккумулятор транспортного средства.

По словам Хайцэра, зачастую двигатель не заводится зимой из-за разрядившейся батареи. Прибор приходит в негодность, если в холодную погоду автомобилем долго не пользуются или, наоборот, часто совершают на нем короткие поездки — машина не успевает зарядить аккумулятор, тогда как его запас расходуется даже при выключенном двигателе.