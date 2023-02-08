За счет Tesla полицейские в США хотят сэкономить 80 тысяч долларов

Полицейское управление в городе Сомерсет, штат Висконсин, приобрело патрульный электрокар Tesla Model Y. Стражи порядка считают, что единственный батарейный автомобиль в их автопарке поможет сэкономить до 80 тысяч долларов, что равно 5,7 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Однако стоимость кроссовера заметно выше, чем у топливных автомобилей, а потому для получения выгоды эксплуатировать его придется не менее 10 лет.

Фото: Electrek Electrek

Все больше полицейских управлений в США переключаются на электромобили в целях экономии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Многие из них выбирают отечественные Tesla. Глава полиции Сомерсета подсчитал, что всего одна Model Y способна сохранить в бюджете внушительную сумму, и тому есть несколько причин.

Так, батарея электрокара рассчитана на 800 тысяч километров пути. Ресурса двигателя и трансмиссии хватит на 1,6 миллиона километров. Кроме этого, не нужно тратиться на бензин и масло, а система рекуперативного торможения возвращает энергию и бережет колодки. Среди других достоинств, перечисленных полицейским, — высокая производительность, хорошие результаты краш-тестов и повод поддержать местные марки.

По словам главы участка, сотрудникам нравится Model Y, и они предпочитают ее другим патрульным автомобилям. Запас хода порядка 480 километров их полностью устраивает: за смену они обычно проезжают менее 100 километров.