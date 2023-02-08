Lada Granta Cross лишилась самой дешевой комплектации

С официального сайта Lada у модели Granta Cross исчезла комплектация Classic. Она была самой доступной по цене, сообщает «Российская газета».
В настоящее время Classic Advance - базовая версия универсала. В итоге вседорожная версия автомобиля подорожала на 76 600 рублей. Раньше она стоила минимум 722 300 рублей, теперь - 818 900 рублей.
Classic Advance оснащена двумя подушками безопасности, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», подогревом передних сидений и аудиосистемой с Bluetooth и Handsfree.
Сейчас Lada Granta выпускается с 90-сильным двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Автомобиль возглавил рейтинг самых продаваемых отечественных машин в прошлом году.
Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе в России продали на 63,1% меньше новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), чем в первом месяце прошлого года.
В общей сложности на рынке купили 32 499 штук таких машин. Бренд Lada возглавил рейтинг – всего куплено 17 468 машин данной марки. Вместе с тем сообщается о снижении продаж российского производителя в сравнении с значением января 2022 года (18 045 ед.).