В автошколах Петербурга идут масштабные обыски из-за подозрений в коррупции

В Санкт-Петербурге в автошколах и регистрационно-экзаменационных отделах начались масштабные обыски из-за подозрений в коррупции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Утверждается, что полиция и Следственный комитет проводят обыски с утра 8 февраля в автошколах «Автопроф», «Вираж», «Аэродром» и «Автоакадемия плюс». По предварительным данным, за взятку в размере от 65 тыс. до 160 тыс. рублей в них предлагали без обучения успешно сдать экзамены в двух областных МРЭО.