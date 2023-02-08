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27 минут назад

Mash: в автошколах Петербурга начались обыски из-за подозрений в коррупции

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге в автошколах и регистрационно-экзаменационных отделах начались масштабные обыски из-за подозрений в коррупции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В автошколах Петербурга идут масштабные обыски из-за подозрений в коррупции
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

Утверждается, что полиция и Следственный комитет проводят обыски с утра 8 февраля в автошколах «Автопроф», «Вираж», «Аэродром» и «Автоакадемия плюс». По предварительным данным, за взятку в размере от 65 тыс. до 160 тыс. рублей в них предлагали без обучения успешно сдать экзамены в двух областных МРЭО.

Возбуждено уголовное дело за посредничество в получении взятки. Подозреваемыми стали работники автошкол и сотрудники МРЭО (как бывшие, так и действующие). Отмечается, что незаконная схема работала несколько лет.

Автоновости,Следственный комитет,
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