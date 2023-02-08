Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
3 часа назад

В России стартовали продажи Haval Dagro X

Российская Газетаиещё 1

Марка Haval объявила о старте продаж в России специальной внедорожной версии на базе Dargo - кроссовера Dargo X. Автомобиль предлагается в двух версиях - Elite и Premium - с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Стоимость Dargo X в комплектации Elite составляет от 3 119 000 рублей, в комплектации Premium - от 3 319 000 рублей.

В России стартовали продажи Haval Dagro X
Фото: Пресс-служба HavalПресс-служба Haval

Такой кроссовер с приставкой X можно узнать по "перевернутой" решетке радиатора с черной матовой окантовкой, черным же блокам фар, а также белым заклепкам на расширителях колесных арок.

У новой модификации предусмотрен только полный привод. Расширенные внедорожные способности кроссоверу придают наличие блокировки заднего дифференциала и две новые системы - поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертный режим. При этом остался базовый набор из восьми ездовых режимов, среди которых пять внедорожных ("снег", "грязь", "песок", "трава/гравий", "ухабы").

Стоит отметить, что "обычный" Haval Dargo с полным приводом сейчас стоит от 3 050 000 до 3 500 000 рублей.

Пресс-служба Haval
Пресс-служба Haval
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители