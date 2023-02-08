В России стартовали продажи Haval Dagro X

Марка Haval объявила о старте продаж в России специальной внедорожной версии на базе Dargo - кроссовера Dargo X. Автомобиль предлагается в двух версиях - Elite и Premium - с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Стоимость Dargo X в комплектации Elite составляет от 3 119 000 рублей, в комплектации Premium - от 3 319 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Haval Пресс-служба Haval

Такой кроссовер с приставкой X можно узнать по "перевернутой" решетке радиатора с черной матовой окантовкой, черным же блокам фар, а также белым заклепкам на расширителях колесных арок.

У новой модификации предусмотрен только полный привод. Расширенные внедорожные способности кроссоверу придают наличие блокировки заднего дифференциала и две новые системы - поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертный режим. При этом остался базовый набор из восьми ездовых режимов, среди которых пять внедорожных ("снег", "грязь", "песок", "трава/гравий", "ухабы").

Стоит отметить, что "обычный" Haval Dargo с полным приводом сейчас стоит от 3 050 000 до 3 500 000 рублей.

Пресс-служба Haval