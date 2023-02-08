Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Посмотрите на ультрароскошный Range Rover. Таких выпустят только 16

Motor.ru

В обновленном бутике Stratstone Land Rover, который находится в престижном лондонском районе Мейфэр, дебютировало особое исполнение Range Rover, разработанное подразделением Special Vehicle Operations. Ультрароскошный Range Rover SV Lansdowne Edition выпустили специально для Великобритании очень маленьким тиражом — всего 16 экземпляров. Несмотря на заоблачную цену в 250 000 фунтов стерлингов (21,7 миллиона рублей) за каждый, все автомобили с эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера уже зарезервированы.

Эксклюзивную версию Range Rover распродали по заоблачной цене
Фото:  Land Rover Land Rover

Кузов Range Rover SV Lansdowne Edition выкрашен в серый колер Corris Grey Gloss, созданный специально для этой версии, а его крыша и корпуса зеркал заднего вида выполнены в темно-сером Corris Grey Gloss. Автомобилю достались 23-дюймовые кованые диски Black Satin с матовыми вставками Corris Grey, а также антрацитовые и графитовые акценты в экстерьере. Особый штрих — двухэлементные металлические плашки, изготовленные вручную фирмой Fattorini, старейшим ювелирным домом в Великобритании.

Завершают облик эксклюзивные фары и логотипы SV с лазерной гравировкой, белая керамическая эмблема SV и черный овальный шильдик Land Rover. В багажнике установлена выдвижная скамья Tailgate Event Suite с кожаными подушками.

Range Rover SV Lansdowne Edition
Range Rover SV Lansdowne Edition
Range Rover SV Lansdowne Edition
Range Rover SV Lansdowne Edition
Range Rover SV Lansdowne Edition

В салоне применены анилиновая кожа с диагональной вышивкой в верхней части сидений, черный анодированный металл и матовая керамика. На подсвечиваемых порогах — накладки с названием исполнения и порядковым номером экземпляра.

Range Rover SV Lansdowne Edition более чем вдвое дороже базового кроссовера, который в Великобритании стоит чуть менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,7 миллиона рублей). В России, куда Land Rover возят только «серым» путем, цены совсем иные: за автомобиль просят не менее 20 миллионов рублей, причем речь идет не об эксклюзивах.

Автоновости,Rover,Land Rover,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители