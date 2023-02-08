Эксклюзивную версию Range Rover распродали по заоблачной цене

В обновленном бутике Stratstone Land Rover, который находится в престижном лондонском районе Мейфэр, дебютировало особое исполнение Range Rover, разработанное подразделением Special Vehicle Operations. Ультрароскошный Range Rover SV Lansdowne Edition выпустили специально для Великобритании очень маленьким тиражом — всего 16 экземпляров. Несмотря на заоблачную цену в 250 000 фунтов стерлингов (21,7 миллиона рублей) за каждый, все автомобили с эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера уже зарезервированы.

Фото: Land Rover Land Rover

Кузов Range Rover SV Lansdowne Edition выкрашен в серый колер Corris Grey Gloss, созданный специально для этой версии, а его крыша и корпуса зеркал заднего вида выполнены в темно-сером Corris Grey Gloss. Автомобилю достались 23-дюймовые кованые диски Black Satin с матовыми вставками Corris Grey, а также антрацитовые и графитовые акценты в экстерьере. Особый штрих — двухэлементные металлические плашки, изготовленные вручную фирмой Fattorini, старейшим ювелирным домом в Великобритании.

Завершают облик эксклюзивные фары и логотипы SV с лазерной гравировкой, белая керамическая эмблема SV и черный овальный шильдик Land Rover. В багажнике установлена выдвижная скамья Tailgate Event Suite с кожаными подушками.

Range Rover SV Lansdowne Edition

Range Rover SV Lansdowne Edition

Range Rover SV Lansdowne Edition

Range Rover SV Lansdowne Edition

Range Rover SV Lansdowne Edition

В салоне применены анилиновая кожа с диагональной вышивкой в верхней части сидений, черный анодированный металл и матовая керамика. На подсвечиваемых порогах — накладки с названием исполнения и порядковым номером экземпляра.