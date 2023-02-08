Эксклюзивную версию Range Rover распродали по заоблачной цене

В обновленном бутике Stratstone Land Rover, который находится в престижном лондонском районе Мейфэр, дебютировало особое исполнение Range Rover, разработанное подразделением Special Vehicle Operations. Ультрароскошный Range Rover SV Lansdowne Edition выпустили специально для Великобритании очень маленьким тиражом — всего 16 экземпляров. Несмотря на заоблачную цену в 250 000 фунтов стерлингов (21,7 миллиона рублей) за каждый, все автомобили с эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера уже зарезервированы.
Кузов Range Rover SV Lansdowne Edition выкрашен в серый колер Corris Grey Gloss, созданный специально для этой версии, а его крыша и корпуса зеркал заднего вида выполнены в темно-сером Corris Grey Gloss. Автомобилю достались 23-дюймовые кованые диски Black Satin с матовыми вставками Corris Grey, а также антрацитовые и графитовые акценты в экстерьере. Особый штрих — двухэлементные металлические плашки, изготовленные вручную фирмой Fattorini, старейшим ювелирным домом в Великобритании.
Завершают облик эксклюзивные фары и логотипы SV с лазерной гравировкой, белая керамическая эмблема SV и черный овальный шильдик Land Rover. В багажнике установлена выдвижная скамья Tailgate Event Suite с кожаными подушками.
В салоне применены анилиновая кожа с диагональной вышивкой в верхней части сидений, черный анодированный металл и матовая керамика. На подсвечиваемых порогах — накладки с названием исполнения и порядковым номером экземпляра.
Range Rover SV Lansdowne Edition более чем вдвое дороже базового кроссовера, который в Великобритании стоит чуть менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,7 миллиона рублей). В России, куда Land Rover возят только «серым» путем, цены совсем иные: за автомобиль просят не менее 20 миллионов рублей, причем речь идет не об эксклюзивах.