Китайцам не разрешили клонировать классический Mini

Еще весной прошлого года Beijing Estech Technology Co. запатентовала в Китае дизайн новой модели, подозрительно похожей на классический Mini Mark I. Даже несмотря на то, что у автомобилей больше различий, чем кажется на первый взгляд, новинку китайского автопрома именовали не иначе как «клон Mini». И появление на сцене BMW, которая в настоящее время владеет брендом MINI, было лишь вопросом времени. Баварские юристы действительно заинтересовались патентными изображениями и, изучив их, пришли к выводу, что это все же плагиат.

Фото: CarNewsChina CarNewsChina

Как сообщает китайский портал AutoHome, BMW добилась отмены патентной заявки, поданной Beijing Estech Technology Co. Выяснилось, что баварская компания подала прошение об аннулировании документа спустя всего несколько недель после его публикации. И буквально на днях китайское патентное бюро действительно отменило патент – отметка об этом появилась в базе, а заявителем указана BMW. Теперь Beijing Estech Technology Co. придется либо изменить дизайн своего автомобиля, либо вовсе отказаться от этой модели.

Классический MiniMini

Электрокар Beijing Estech Technology Co

«Китайский Mini» представляет собой трехдверный хэтчбек с ретро-дизайном. Он крупнее оригинала, иначе оформлены бамперы, другая форма наружных зеркал, линия капота ниже, а за лючком топливного бака скрывается зарядный порт – так как это электромобиль. Впрочем, есть и прямые заимствования: круглые фары, вытянутые задние фонари и круглые поворотники в точности как у Mini из 60-х годов. К слову, некоторые российские СМИ разглядели сходство китайского хэтчбека и советского ЗАЗ 965.