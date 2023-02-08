Запатентован дизайн нового премиум-кроссовера Chery и Huawei

В распоряжении Autohome оказались патентные изображения нового кроссовера, который будет выпускаться под новым брендом, созданным Huawei и Chery. Ожидается, что модели будут иметь премиум-позиционирование.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Известно, что в линейку войдёт как минимум пять моделей, в том числе кроссовер E0Y, дизайн которого и рассекречен на патентных изображениях. Это абсолютно "гладкий" дизайн, характерный для большинства электрокаров. Аэродинамичности способствуют диски особого дизайна, отсутствие ручек дверей и зеркал заднего вида, вместо которых установлены очень компактные камеры.

Передняя оптика имеет двухъярусный дизайн: верхняя сплошная полоса, проходящая под кромкой багажника-"капота" и основные фары по бокам. Узор, имеющийся возле них, на "губе" переднего бампера и накладке заднего, скорее всего, подсветки не имеет. Фонарь также имеет типичную конструкцию - через всю ширину задней части с небольшими секциями на крыльях.

Роли в тандеме Chery-Huawei ясны: производитель смартфонов, персональных компьютеров, а также ПО к ним будет отвечать за "разум" E0Y: мозг - флагманский чип Qualcomm 8295. Ожидаются 800-вольтная электрическая архитектура, аккумуляторы нового поколения, аудиосистема с 23 динамиками, система активного шумоподавления.

Показать новинку могут уже в марте, а концу года её запустят в серийное производство.

Коллаборация Huawei с автопроизводителем не первая: IT-компания сотрудничает с Seres, выпускающей кроссоверы линейки Aito.