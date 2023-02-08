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1 час назад

Дилеры придумали решение проблемы с отсутствием подогрева сидений у «Москвичей»

Lenta.ruиещё 1

Дилерские центры придумали несколько вариантов решения проблемы с отсутствием функции подогрева сидений у новых автомобилей «Москвич», пишет Autonews.

Дилеры придумали решение проблемы с подогревом сидений нового «Москвича»
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Тот факт, что у автомобилей под российским брендом не оказалось данной опции в заводской сборке, стало неожиданностью для рынка, указывает издание. Но в одном из московских автосалонов корреспонденту Autonews пообещали бесплатно установить подогрев сидений в машину всего за один-два дня в случае покупки кроссовера с вариатором за два миллиона рублей.

В другой компании предложили компенсировать отсутствие данной опции подарками, в частности, бесплатным подключением сигнализации. А еще в одном автосалоне сказали, что подогревом сидений «Москвич 3» будет оборудован штатно в ближайшем будущем. Там подчеркнули, что благодаря комбинированной обивке салона даже в холодную погоду поездка без обогрева сидений будет комфортной.

Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4. Автомобили оборудованы датчиками света, электроприводом зеркал и стеклоподъемников, кнопкой пуска мотора, однозонным климат-контролем, а также мультимедиасистемой с 10,25-дюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов. Также в машине есть шесть динамиков, круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида, люк, электрический ручник, фронтальные подушки безопасности и ESP.

«Москвичи» собираются на бывшем заводе французской Renault в Москве, которая после начала военного конфликта на Украине объявила об уходе с российского рынка. Стоимость автомобилей начинается от 1,97 миллиона рублей.

Автоновости,Renault,
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