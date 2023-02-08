Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
14 минут назад

В Россию привезли новый кроссовер Mazda на платформе CX-5

Motor.ru

Российские дилерские центры сразу в нескольких регионах выставили на продажу новые кроссоверы Mazda CX-50. В зависимости от комплектации и силовой установки стоимость автомобилей достигает 4 750 000 рублей. При этом практически все модели доступны исключительно под заказ, поэтому окончательную стоимость каждого экземпляра продавцы назовут в день подписания договора в соответствии с курсом валют. Ознакомиться с машинами можно на популярной площадке по продаже машин.

В Россию привезли новый кроссовер Mazda на платформе CX-5
Фото: Motor.ruMotor.ru

Последнее поколение Mazda CX-50 представили в 2021 году. Кроссовер, подготовленный для американского и канадского рынков, получил обвес из неокрашенного пластика, рельефный капот, а также панорамную крышу и компактный экспедиционный багажник.

Модель построили на платформе с поперечным расположением двигателя от CX-5. В качестве агрегатов инженеры предложили 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 190 лошадиных сил и 230-сильный турбомотор Skyactiv-G того же объёма. Двигатели работают вместе с шестидиапазонным автоматом и системой полного привода.

В список оснащения кроссовера входят 20-дюймовые колёсные диски, мультимедийный комплекс, светодиодная головная оптика, а также проекционный дисплей, вентиляция передних сидений и система выбора режимов езды Mazda Intelligent Drive Select.

Стоимость Mazda CX-50 в США начинается от 27 500 долларов (около двух миллионов рублей по текущему курсу). Приобрести кроссовер у российских дилеров можно примерно за 4 750 000 рублей.

В конце января на российском рынке появился хэтчбек Toyota Aqua. Главной особенностью компактной модели является гибридная силовая установка, которая позволяет машине расходовать всего 2,8 литра топлива на сто километров пути.

Автоновости,Toyota Aqua,Mazda,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители