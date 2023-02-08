В Россию привезли новый кроссовер Mazda на платформе CX-5

Российские дилерские центры сразу в нескольких регионах выставили на продажу новые кроссоверы Mazda CX-50. В зависимости от комплектации и силовой установки стоимость автомобилей достигает 4 750 000 рублей. При этом практически все модели доступны исключительно под заказ, поэтому окончательную стоимость каждого экземпляра продавцы назовут в день подписания договора в соответствии с курсом валют. Ознакомиться с машинами можно на популярной площадке по продаже машин.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Последнее поколение Mazda CX-50 представили в 2021 году. Кроссовер, подготовленный для американского и канадского рынков, получил обвес из неокрашенного пластика, рельефный капот, а также панорамную крышу и компактный экспедиционный багажник.

Модель построили на платформе с поперечным расположением двигателя от CX-5. В качестве агрегатов инженеры предложили 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 190 лошадиных сил и 230-сильный турбомотор Skyactiv-G того же объёма. Двигатели работают вместе с шестидиапазонным автоматом и системой полного привода.

В список оснащения кроссовера входят 20-дюймовые колёсные диски, мультимедийный комплекс, светодиодная головная оптика, а также проекционный дисплей, вентиляция передних сидений и система выбора режимов езды Mazda Intelligent Drive Select.

Стоимость Mazda CX-50 в США начинается от 27 500 долларов (около двух миллионов рублей по текущему курсу). Приобрести кроссовер у российских дилеров можно примерно за 4 750 000 рублей.