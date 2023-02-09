Составлен рейтинг бюджетных автомашин, которые могут конкурировать с моделями LADA

Отечественная марка LADA является безоговорочным лидером отечественного авторынка. На легковушки АвтоВАЗа можно получить снижение цен по госпрограмме. При этом рекомендованная производителем стоимость автомашин доступна большинству россиян. Специалисты редакции Carsweek назвали иномарки, которые будут альтернативным вариантом для моделей бренда LADA.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Лидером этого рейтинга стал седан Iran Khodro Tara, который будет доставляться на отечественный авторынок из Ирана в предстоящие три месяца. Эта иномарка будет предаваться примерно за 1 млн рублей. По техническим возможностям ее можно сравнить с «Грантой».

Второе место принадлежит Dongfeng Aeolus Yixuan GS по цене в 800 тысяч рублей для китайского авторынка. При этом в России она будет продаваться примерно от 2 млн 500 тысяч рублей. Она также сопоставима с «Грантой».

В тройку лидеров вошел Geely Emgrand 7 в качестве конкурента для «Весты». Его оценили в 2 млн 200 тысяч рублей. Его преимуществами станут эргономичность кузова и высокотехнологичный интерьер.

Далее идет корейский Kia Ray. Этот хэтчбек оценили в 1 млн 650 тысяч рублей. Он сможет заменить покинувший первичный рынок LADA Xray.