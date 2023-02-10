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9 минут назад

Сотни тысяч владельцев Mercedes-Benz требуют денежной компенсации

Motor.ruиещё 1

Британцы подали коллективный иск к немецкому автопроизводителю из-за того, что тот, предположительно, устанавливал в автомобили мошеннический софт для занижения показателей выбросов вредных веществ. В Mercedes-Benz вину не признают и отрицают факт установки «обходчиков», так что выплачивать компенсации отказываются.

Сотни тысяч автовладельцев требуют у Mercedes-Benz денежной компенсации
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как сообщает Reuters, представитель истцов Оливер Кэмпбелл уверен: Mercedes-Benz применял технологию по занижению реального уровня выбросов NOx на некоторых моделях, которые продавались в Великобритании. Она активировалась во время тестов – при определенных температурах и режимах. Адвокат Mercedes-Benz Элен Дэвис в свою очередь заявляет, что в автомобилях марки такого устройства нет, а коллективный иск владельцы подали, вдохновившись «дизельгейтом» – так в зарубежной прессе окрестили разбирательство с Volkswagen.

Volkswagen, напомним, действительно выплатила британским владельцам более 90 тысяч автомобилей компенсацию в размере 193 миллионов фунтов стерлингов (235 миллионов долларов) – то есть на каждого пришлось примерно по 2,6 тысячи долларов (188 тысяч рублей).

В 2020 году Федеральный союз по защите прав потребителей (VZBV) подал коллективный иск к Volkswagen от лица 260 тысяч европейских автовладельцев – они требовали от автопроизводителя выплатить 830 миллионов евро. Лишь 200 тысячам из них была согласована компенсация, и размер ее оказался меньше – 620 миллионов евро. В истцы получили за каждый автомобиль 1350-6250 евро в зависимости от года выпуска.

Mercedes-Benz действительно был замешан в «дизельгейте», но в Южной Корее. В том же 2020 году местные власти оштрафовали трех автопроизводителей – помимо Mercedes-Benz в деле были замешаны Porsche и Nissan. Mercedes-Benz заплатил 63,4 миллиона долларов.

Автоновости,Nissan,Volkswagen,Mercedes-Benz,Porsche,
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