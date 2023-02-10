Tesla бесплатно выдаст новый электрокар, если у старого отвалится руль

История началась еще в конце января и широко обсуждалась: тогда стало известно об инциденте с дефектным электрокаром Tesla, у которого прямо во время движения отвалился руль – по счастливому стечение обстоятельств, никто не пострадал, а машину удалось остановить на обочине. Теперь же она получила продолжение: владелец Model Y смог доказать, что не виноват в случившемся, и потребовал от Tesla заменить машину на новую. И автопроизводитель согласился.

Фото: Prerak Patel / insideevs.com Prerak Patel / insideevs.com

Как сообщает Insideev, владелец электрокара с отвалившимся рулем провел опрос в одной из соцсетей: он попросил совета, что ему делать с дефектной машиной – ее починили, однако уверенности в ее безопасности у мужчины нет. Наименьшее количество голосов набрал вариант оставить электрокар себе и продолжить его эксплуатировать. Куда больше людей (83 процента) проголосовали за то, чтобы Tesla заменила Model Y на новую.

В Tesla подтвердили, что готовы забрать Model Y с ненадежным рулем для исследований, и предоставить мужчине совершенно новый электрокар той же модели. При этом компания не взяла на себя ответственность за случившееся – замену автомобиля в Tesla объяснили клиентоориентированностью. Сроки доставки новой машины не уточняются.