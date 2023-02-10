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1 час назад

Tesla бесплатно выдаст новый электрокар, если у старого отвалится руль

Motor.ruиещё 1

История началась еще в конце января и широко обсуждалась: тогда стало известно об инциденте с дефектным электрокаром Tesla, у которого прямо во время движения отвалился руль – по счастливому стечение обстоятельств, никто не пострадал, а машину удалось остановить на обочине. Теперь же она получила продолжение: владелец Model Y смог доказать, что не виноват в случившемся, и потребовал от Tesla заменить машину на новую. И автопроизводитель согласился.

Tesla бесплатно выдаст новый электрокар, если у старого отвалится руль
Фото: Prerak Patel / insideevs.comPrerak Patel / insideevs.com

Как сообщает Insideev, владелец электрокара с отвалившимся рулем провел опрос в одной из соцсетей: он попросил совета, что ему делать с дефектной машиной – ее починили, однако уверенности в ее безопасности у мужчины нет. Наименьшее количество голосов набрал вариант оставить электрокар себе и продолжить его эксплуатировать. Куда больше людей (83 процента) проголосовали за то, чтобы Tesla заменила Model Y на новую.

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В Tesla подтвердили, что готовы забрать Model Y с ненадежным рулем для исследований, и предоставить мужчине совершенно новый электрокар той же модели. При этом компания не взяла на себя ответственность за случившееся – замену автомобиля в Tesla объяснили клиентоориентированностью. Сроки доставки новой машины не уточняются.

Стоит отметить, что этот случай – не единственный. В 2020 году руль на ходу оторвался у Model 3, причем, как и в случае с Model Y, это был совершенно новый автомобиль. Позже выяснилось, что дело было в болте, крепящем руль к колонке, – его попросту забыли прикрутить.

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