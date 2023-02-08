Porsche показала фотографии обновленного Cayenne

Компания Porsche показала фотографии с испытаний обновленного Cayenne и рассказала об изменениях, которые ждут кроссовер. В основном они затронут шасси, что сделает модель более универсальной. Также «Кайену» обещаны продвинутая мультимедийная система и матричные фары нового поколения с 65 536 ячейками, которые умеют регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка. Премьера рестайлингового Cayenne ожидается в апреле.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Грядущее обновление Cayenne в Porsche называют одним из самых масштабных за всю историю. Программа испытаний кроссовера такая же, как у новых машин, и за несколько месяцев прототипы наматывают больше 200 тысяч километров. Тесты проходят в Азии, Африке, Европе и Северной Америке. Прототипы колесят по марокканской пустыне, замерзшим озерам в Финляндии и по Нюрбургрингу — всё ради того, чтобы инженеры могли отточить их повадки.

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Упор в рестайлинговом Cayenne сделан на улучшении ездовых качеств. Иными словами, в кроссовере будет ещё больше от спорткара, комфортабельного гранд турера и внедорожника. Известно, что для модели разработали новое полуактивное шасси с двухкамерными пневмобаллонами.

Ещё ей достанутся новая мультимедийная система и фары HD Matrix LED, использующие пиксельную технологию Hella, Infineon и Nichia. Оптика позволяет управлять матрицей на 65 536 ячеек, умеет регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка.

Вклад каждого светодиода рассчитывается отдельно по специальному алгоритму. Система учитывает встречный и попутный трафик, проложенный в навигации маршрут и выбранный ездовой профиль, корректируя параметры каждые 16 миллисекунд. В фарах появится адаптивный режим для скоростных магистралей, возможность динамического выделения безопасных траекторий движения и затенения дорожных знаков.