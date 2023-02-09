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43 минуты назад

В США могут отправить в сервис 9 миллионов электромобилей

Motor.ru

В 2018 году Национальная администрация безопасности дорожного движения США приняла стандарт, согласно которому все новые электрокары массой до 4500 килограммов должны быть оборудованы специальными звуковыми устройствами, предупреждающими пешеходов о приближении машины. Законопроект вступил в силу в 2021 году. Теперь же сотрудникам ведомства поступила петиция, авторы которой просят оснастить аналогичными системами все батарейные автомобили, которых в США насчитывают около девяти миллионов экземпляров.

В США могут отправить в сервис 9 миллионов электромобилей
Фото: HondaHonda

С 2021 года все новые электрокары при движении на скорости менее 30 километров в час обязаны издавать предупреждающие звуки. В противном случае бесшумные батарейные модели представляют опасность для пешеходов. Теперь в США внесли поправки, в рамках которых подобными системами предложили оснастить все электрические и гибридные машины, произведенные до 2021 года. По мнению авторов инициативы, обязательное предупреждение пешеходов должно касаться всех транспортных средств вне зависимости от года их выпуска.

В случае согласования законопроекта нововведения коснутся таких моделей, как Toyota Prius и Honda Insight 2001 года и даже Saturn EV1 1997 года. Модернизировать автомобили обяжут производителей. Под массовый отзыв могут попасть около девяти миллионов «зеленых» транспортных средств, среди которых будут модели BMW, Ford, Nissan, а также Toyota, Chrysler и множества других компаний.

В декабре прошлого года под отзывную кампанию Национального управления безопасности дорожного движения США попали почти полтора миллиона пикапов RAM. Специалисты концерна Stellantis выяснили, что у автомобилей может произвольно откидываться задний борт грузовой платформы.

Автоновости,Honda Insight,Toyota Prius,Chrysler,Nissan,Toyota,BMW,Honda,Ford,
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