Бороться с закрытыми номерами на платных парковках Петербурга начали пешие инспекторы

В Северной столице началась эпоха патрулирования улиц пешими инспекторами, которые будут выявлять в зонах платной парковки автомобили с закрытыми регистрационными знаками. Они будут убирать с номеров посторонние предметы и обеспечивать возможность фиксации нарушения.

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Проблема закрытых номеров ныне стала очень актуальной потому, что уже весь центр Санкт-Петербурга является фактически зоной платной парковки. И граждан, не желающих оплачивать стоянку, оказывается все больше. Особенно среди тех, кто хочет оставить машину надолго (час парковки стоит 100 рублей). Находят простой способ: делаешь номер нечитаемым - и штраф обойдет тебя стороной.

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В Петербурге фиксация нарушений правил пользования платной парковкой происходит с помощью так называемых "Дозоров" - специальных передвижных комплексов фотовидеофиксации. Теперь комплексу помогают пешие инспекторы, которые выходят по заранее намеченным маршрутам. Инспектор освобождает, например от снега, скрытый номер, после чего идет фиксация нарушения.

Для этой цели был даже сформирован специальный отдел на базе Городского центра управления парковками. Пока что в его составе девять человек. Заодно новая служба проследит правильность установки дорожных знаков и разметки.

Как пояснил "РГ" Валерий Солдунов, возглавляющий Всероссийское общество автомобилистов, сама идея - отличная. С закрытыми номерами нужно бороться. Да и с точки зрения справедливости это неправильно: одни платят за парковку, другие, причем зачастую имеющие весьма дорогие машины, хотят сэкономить. Вызывает опасения, что граждане, упорно не желающие платить за парковку, пойдут на новое ухищрение: будут пользоваться приспособлениями для быстрого съема номерных знаков, тем более что таких приспособлений в продаже тьма. Сейчас по закону нельзя ездить без номеров (за исключением единичных случаев, например, когда машина только куплена), но оставлять машину без знаков можно. Это не нарушение. Тенденция забирать номера с собой возникла не в связи с введением тотальной платной парковки, а гораздо раньше - когда злоумышленники промышляли тем, что снимали номера и затем возвращали их хозяевам за деньги.

А как в Москве ?

Примечательно, что в Москве, откуда пошло повальное введение платных парковок, с закрытыми номерами борются редко. Но тоже пешие инспекторы АМПП. За отсутствующие на автомобилях знаки машину могут увести и на штрафстоянку, согласно регламенту Антитеррористической комиссии, принятому еще в 2017 году. Если машину припарковали без нарушений, то штрафа не будет и за эвакуацию платить не нужно. А если водитель оставил авто без номеров на платной парковке и не оплатил ее, то он получит штраф.