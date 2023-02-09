Юрист Соловьев рассказал, могут ли лишить водительских прав за долги

Если у гражданина есть непогашенные долги, то его могут временно ограничить в управлении транспортными средствами.
"Согласно положениям статьи 67.1 закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", с 2015 года гражданин, имеющий задолженность, может быть подвергнут временным ограничениям на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами. К ним относятся автомобильные транспортные средства, воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы, трициклы и квадрициклы, самоходные машины. Ограничения вводятся до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения", - рассказал "Российской газете" доктор юридических наук Иван Соловьев.
Временно ограничить в правах по управлению транспортными средствами возможно по постановлению, которое выносит судебный пристав-исполнитель. Постановление вручается должнику лично, а также направляется в ГИБДД.
При этом Соловьев отмечает, что временное ограничение на управление транспортным средством не может применяться в ряде случаев. Например, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию. Или если использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания. Нельзя ограничить в правах управления инвалида или когда транспортное средство используется для перевозки инвалидов.
При оплате задолженности пристав выносит постановление о снятии ограничения, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем.
"Не советовал бы гражданам, чье право на управление автомобилем ограничено, садится за руль, ведь согласно ст. 17.17 КоАП РФ наказание в таком случае составляет до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года, а при повторном нарушении - штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или от 100 до 200 часов общественных работ. Если появились, предусмотренные законом основания на отмену ограничения, гражданину целесообразно довести подтверждающие данный факт документы до судебного пристава-исполнителя (например, копию справки об инвалидности или документ о рассрочке и т.д.). На основании этих документов пристав и должен принять решение об отмене постановления о временном ограничении на пользование правом управления транспортным средством. Если же гражданин погасил задолженность, в его интересах безотлагательно уведомить об этом судебного пристава- исполнителя, который не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного ограничения на пользование должником специальным правом, обязан вынести постановление о снятии данного ограничения, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Копии указанного постановления либо судебного акта или постановления вышестоящего должностного лица об отмене постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом незамедлительно направляются должнику, взыскателю и в подразделение органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в соответствующей сфере деятельности", - разъяснил Соловьев.