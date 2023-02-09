Юрист Соловьев рассказал, могут ли лишить водительских прав за долги

"Не советовал бы гражданам, чье право на управление автомобилем ограничено, садится за руль, ведь согласно ст. 17.17 КоАП РФ наказание в таком случае составляет до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года, а при повторном нарушении - штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или от 100 до 200 часов общественных работ. Если появились, предусмотренные законом основания на отмену ограничения, гражданину целесообразно довести подтверждающие данный факт документы до судебного пристава-исполнителя (например, копию справки об инвалидности или документ о рассрочке и т.д.). На основании этих документов пристав и должен принять решение об отмене постановления о временном ограничении на пользование правом управления транспортным средством. Если же гражданин погасил задолженность, в его интересах безотлагательно уведомить об этом судебного пристава- исполнителя, который не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного ограничения на пользование должником специальным правом, обязан вынести постановление о снятии данного ограничения, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Копии указанного постановления либо судебного акта или постановления вышестоящего должностного лица об отмене постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом незамедлительно направляются должнику, взыскателю и в подразделение органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в соответствующей сфере деятельности", - разъяснил Соловьев.