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1 час назад

Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте

Lenta.ruиещё 2

Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, сказал РИА Новости российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте
Фото: lenta.rulenta.ru

Он также заявил, что иранская компания Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин. Дедов добавил, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. В настоящее время страны ведут переговоры о совместном производстве автомобилей и компонентов к ним.

Иран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей, заявил ранее официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу — туда было отправлено около тысячи иранских автомобилей.

Автоновости,Iran Khodro,Алексей Дедов,
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