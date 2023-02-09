Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте

Он также заявил, что иранская компания Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин. Дедов добавил, что пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. В настоящее время страны ведут переговоры о совместном производстве автомобилей и компонентов к ним.